lezioni gratis di ginnastica tutti i giorni torna legnano si muove

Ritorna Legnano Si Muove, il progetto ormai giunto all’undicesima edizione, voluto ed organizzato da Genesi Uno SpA e patrocinato da Comune di Legnano, Asst Ovest Milanese e Ats Milano Città Metropolitana. Gli obiettivi della manifestazione sono sempre gli stessi: la prevenzione, il benessere psico-fisico e la salute attraverso il movimento e la socializzazione, perché allenarsi in gruppo significa contrastare la sedentarietà attraverso un programma che conduce ad attivare l’esercizio fisico come un’abitudine quotidiana. Per questo motivo l’iniziativa torna con un calendario estivo di appuntamenti gratuiti di ginnastica al Parco Castello, dedicato ai cittadini legnanesi e dei paesi limitrofi. Da lunedì 16 giugno a venerdì 11 luglio, sarà possibile partecipare gratuitamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18, alle lezioni di ginnastica nello scenario della principale area verde della città di Legnano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it