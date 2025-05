Lexsential e LCA per l’acquisizione di Sales Performance da parte di Konecta | Operazione di Corporate M&A

Lexsential ha supportato Konecta Italia S.p.A., parte del gruppo spagnolo leader nella gestione dei processi aziendali e outsourcing digitale, nell'acquisizione del 100% delle quote di Sales Performance S.r.l. Questa operazione di corporate M&A rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza di Konecta nel mercato italiano.

Lexsential ha assistito Konecta Italia S.p.A., società appartenente al gruppo spagnolo Konecta, leader globale nella gestione dei processi aziendali e nell'outsourcing digitale per il customer management, nell’acquisizione del 100% delle quote sociali di Sales Performance S.r.l., operatore italiano nella generazione di lead e acquisizione clienti basata sulle performance. Lexsential ha operato con un team composto dai soci Stefano Candela e Pasquale Di Mino e dall’associate Marta Cosi, nonché dal junior associate Dimitri Cuzzocrea e dagli of counsel Sabrina Peron ed Antonio Di Mino. Per la parte finanziaria e fiscale Konecta Italia S.p.A. è stata assistita da Deloitte (Spain) e ECOVIS STLex – Studio Legale Tributario. Internamente l’operazione è stata gestita dal team in-house di Konecta Italia composto dal legal counsel Mauro Casolino per gli aspetti legali; Luca Mattana, Valentina Violante e Fabio Falco per gli aspetti hr; Gianandrea Castelli Rivolta e Pierluigi La Grotta per gli aspetti finanziari e fiscali. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it