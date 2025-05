Lewis Pullman anticipa il ruolo di Sentry in Avengers | Doomsday

Lewis Pullman, noto per il suo ruolo in "Thunderbolts", anticipa il suo atteso personaggio di Sentry in "Avengers: Doomsday". Con il debutto del supereroe nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per i fan della Marvel, promettendo emozioni e colpi di scena.

Lewis Pullman anticipa il ruolo di Sentry in Avengers: Doomsday La star di Thunderbolts*, Lewis Pullman, commenta il ruolo di Sentry in Avengers: Doomsday dopo la sua importante introduzione nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Il 2025 ha segnato l’anno in cui Sentry ha finalmente debuttato in live-action nella timeline del MCU, con Thunderbolts* che ne ha esplorato la complessa storia passata, affermandolo al contempo come uno degli esseri più potenti del franchise. Tuttavia, poiché Avengers: Doomsday presenterà tutti i personaggi di Thunderbolts *, il viaggio di Bob è solo all’inizio nell’ MCU. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Lewis Pullman ha parlato un po’ di più del suo imminente ritorno nel MCU in Avengers: Doomsday, le cui riprese sono attualmente in corso. Dato il finale di Thunderbolts*, Pullman ha ammesso di essere rimasto sorpreso nell’apprendere che Sentry sarebbe apparso nel film, come ha dichiarato: Sono stato così sorpreso e onorato di sapere che avrei potuto immergermi in Doomsday. 🔗Leggi su Cinefilos.it

