La libertà di stampa in Europa è a rischio, come dimostra il caso del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, bloccato nell'accesso alla Commissione Libe del Parlamento europeo. L'appello di Mariastella Gelmini mette in luce l'urgenza di affrontare questa censura e garantire la libertà di informazione in Italia e nel continente.

Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, avrebbe dovuto partecipare alla seduta della Commissione Libe del Parlamento europeo che si occupa di libertà di stampa in Italia. Sulla sua strada, però, ha incontrato il "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della stessa Commissione presieduto dalla belga Sophie Wilmès che ha censurato il suo intervento. In molti si stanno mobilitando per esprimere la propria solidarietà nei confronti di Cerno. Tra questi Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati in Senato. "L'esclusione del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, dalla seduta del gruppo di monitoraggio della Commissione del Parlamento europeo che si occupa di libertà di stampa, è del tutto incomprensibile. Cerno è un giornalista libero che si è impegnato per anni su diritti civili, tutela delle minoranze, temi etici: non è pensabile che un'istituzione europea possa escludere voci autorevoli solo perché fuori dal coro conformista di una certa sinistra. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "L'Europa rimedi a errore clamoroso". Censura Cerno, l'appello della Gelmini

