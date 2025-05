L' Europa garantisca l' accesso ai medicinali

Farmaci, Schillaci: "Snellire procedure Ue per accesso equo e rapido a cure innovative"

Da msn.com: Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - 'Non siamo contrari a un processo di modernizzazione. Tutti auspichiamo un sistema che garantisca un ...

In Europa pronti alla mobilitazione per un accesso alle cure uguale per tutti

Secondo quotidianosanita.it: 06 APR - Abbattere le diseguaglianze e consentire un accesso giusto immediato alle cure. È il messaggio che Medicina Democratica ... sindacali e politiche a livello europeo hanno indetto una ...

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

L'Europa deve prepararsi al meglio per uscire dalle nuove e rigorose misure di contenimento della seconda ondata di coronavirus: questo l'appello dell'Ocse nella presentazione a Parigi del dossier 'Health at a Glance Europe 2020 '.