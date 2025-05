Lettonia | spese militari al 5% del Pil dal 2026

Con l'innalzamento del budget, Riga intende raggiungere in tempi più stretti gli obiettivi di potenziamento del confine orientale della Nato 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lettonia: spese militari al 5% del Pil dal 2026

Grecia e Lettonia si uniscono alla Germania e chiedono alla Commissione l’attivazione della clausola di salvaguardia per le spese militari

Secondo msn.com: La richiesta formale di Germania, Grecia e Lettonia alla Commissione europea punta all'esenzione del conteggio del deficit per le spese militari. Un aspetto chiave del piano "ReArm Europe" per garanti ...

Spese militari mondiali al record storico: così si allontana la pace

Segnala valori.it: La richiesta ai Governi è di ridurre le spese militari e di affrontare ... Aumentano le spese anche in Asia orientale e sudorientale, rispettivamente del 7,5% e del 7,8%. I Paesi della Nato continuano ...

Spese militari Sipri 2024, Archivio Disarmo: "E' tagliola da cui non si sfugge"

Come scrive adnkronos.com: Sono stati pubblicati i nuovi dati Sipri sulle spese militari mondiali. Nel 2024 la spesa militare nel mondo è stata di 2.718 miliardi di dollari, pari al 2,5% del Pil, all’apice di un’ininterrotta cr ...

