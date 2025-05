Leone XIV sconvolgente! Una cosa mai vista | appena arrivato e… numeri da capogiro

...suo debutto ufficiale. Con un mix audace di tradizione e innovazione, Papa Leone XIV ha saputo catturare l'attenzione del mondo intero, trasformando il messaggio papale in un'esperienza immersiva e coinvolgente. I numeri schiaccianti sui social media raccontano di un'epoca in cui la religione e la tecnologia si intrecciano, creando un dialogo senza precedenti.

Una sorpresa per molti, ma forse un segnale dei tempi. L’arrivo del nuovo pontefice, Papa Leone XIV, si è rivelato un vero e proprio fenomeno virale nel vero senso della parola. Nessuno poteva dire con certezza come avrebbe scelto di comunicare, eppure la risposta è arrivata, chiara e potente, nel giro di poche ore. Un’adesione che non è passata inosservata, anzi: ha immediatamente generato numeri da record, a dimostrazione del fatto che anche una figura spirituale può conquistare l’attenzione globale come una star dell’intrattenimento. Una nuova era digitale per il pontificato. Nel definire la strategia comunicativa del pontificato appena iniziato, è stato deciso di mantenere il profilo su X (già attivo con il predecessore), ma su Instagram si è optato per un cambio netto: è stato creato un nuovo account, separato da quello di Papa Francesco. 🔗Leggi su Thesocialpost.it