Leone XIV riceve le Chiese Orientali | La guerra non è mai inevitabile ogni mio sforzo sarà per la pace

Nel cuore del Giubileo delle Chiese orientali, tra canti solenni e incensi antichi, la voce di Leone XIV si è fatta nuovamente appello al mondo, con parole semplici e dense che sembravano scritte nella carne viva della Storia. Lo ha detto con il cuore in mano, rivolgendosi ai potenti della Terra: « Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo ». È stata un’omelia di pace, ma anche un monito diretto, pronunciato senza ambiguità davanti a una platea composta da patriarchi, metropoliti, monaci e fedeli delle Chiese d’Oriente, riuniti a Roma per un evento che ha il sapore della comunione e della speranza. Un appello universale. « La guerra non è mai inevitabile », ha detto il Pontefice, aggiungendo che « le armi possono e devono tacere » perché non risolvono i conflitti ma li aggravano. Ogni parola di Leone XIV sembrava cucita per chi, oggi, porta il peso di decisioni che riguardano la vita e la morte di interi popoli. 🔗Leggi su Thesocialpost.it