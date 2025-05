Leone XIV riceve in Vaticano le Chiese orientali | Abbiamo bisogno di voi

Papa Leone XIV accoglie le Chiese orientali in Vaticano per il primo evento del Giubileo, lanciando un appello di unità e collaborazione: “Abbiamo bisogno di voi”. Un incontro significativo che celebra la comunione tra le diverse tradizioni cristiane e accoglie i pellegrini, promuovendo il dialogo e la condivisione di speranze e aspirazioni. In collegamento Paolo Fucili.

Il primo evento del Giubileo per Papa Leone. L’abbraccio in Vaticano con le chiese orientali e i pellegrini. In collegamento Paolo Fucili Leone XIV riceve in Vaticano le Chiese orientali: “Abbiamo bisogno di voi” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Leone XIV riceve in Vaticano le Chiese orientali: “Abbiamo bisogno di voi”

