Leone XIV | la guerra non è inevitabile la Santa Sede pronta a fare da ponte tra i nemici

Leone XIV afferma che la guerra non è inevitabile, sottolineando l'impegno della Santa Sede nel promuovere il dialogo tra i conflitti. Il Papa si è dichiarato pronto a svolgere un ruolo di mediatrice, investendo ogni sforzo affinché la pace si diffonda nel mondo. La sua posizione si colloca in un contesto di crescente tensione globale.

Papa Leone XIV contro la guerra: “Ai responsabili dico ‘dialoghiamo’. Pronto a ogni sforzo per la pace”

Papa Leone XIV, come il suo predecessore Francesco I, chiede la fine dei conflitti e promette di impegnarsi affinché si raggiunga la pace. "La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi"

Leone XIV riceve le Chiese Orientali: “La guerra non è mai inevitabile, ogni mio sforzo sarà per la pace”

Nel cuore del Giubileo delle Chiese orientali, tra canti solenni e incensi antichi, la voce di Leone XIV si è fatta nuovamente appello al mondo

Udienza Papa Leone XIV con i pellegrini delle Chiese Orientali. Udienza generale il 21/5

Udienza Papa Leone XIV con i pellegrini delle Chiese Orientali. Udienza generale il 21/5

