In questa edizione di "Tele...raccomando", Klaus Davi esplora il fenomeno televisivo di Leone XIV, il primo Papa a essere "Regina Coeli" in TV. Tra una presenza più riservata e un’aura aristocratica, il nuovo Pontefice sorprende con risultati audaci e un'affluenza impressionante, confermando il suo potere comunicativo sul piccolo schermo.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Regina Coeli di Leone XIV) Sarà anche più schivo, più distaccato, più aristocratico, ma resta il fatto che questo nuovo Papa fa numeri televisivi davvero impressionanti e ciò che più colpisce è che riesce a tenere simili risultati proprio con questo suo stile molto diverso da quello di Bergoglio. Anche nella giornata di domenica il primo “Regina Coeli” tenuto da Leone XIV davanti a una Piazza San Pietro gremita è stato visto nel mezzogiorno di Rai 1 da 3,2 milioni di telespettatori col 35.4% di share, un dato davvero incredibile. Certo, è appena stato eletto, predomina la curiosità di vederlo e, insomma, tanti sono i fattori, ma sta di fatto che la febbre da nuovo Papa non sembra arrestarsi, anzi, più passano i giorni e più pare che il pubblico sia in attesa di ciò che farà Prevost. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV, il primo Regina Coeli: in tv...

Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli di Prevost: "Mai più la guerra". 150mila fedeli in piazza

Scrive gazzetta.it: Papa Leone XIV ha tenuto il suo primo Regina Caeli, in una piazza San Pietro gremita con più di 150mila fedeli. Ecco il discorso di Prevost.

Primo Regina Caeli di Leone XIV - La cronaca della giornata

Lo riporta ansa.it: Prevost a mezzogiorno si affaccerà dalla Loggia centrale delle Benedizioni per la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Il pontefice in mattina ...

Papa Leone XIV, tutte le notizie in diretta | Il primo Regina Coeli in piazza san Pietro gremita di fedeli

Si legge su tg.la7.it: "Mai più la guerra". Questo l'appello di Leone XIV al suo primo Regina Caeli a piazza San Pietro. Il Papa ha chiesto una "pace giusta per l'Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza".

Papa Leone XIV guida il suo primo Regina Coeli: attesi 150mila fedeli a San Pietro

Oggi, domenica 11 maggio, alle ore 12, Papa Leone XIV guiderà per la prima volta la preghiera del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.