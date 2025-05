Leone XIV e la battaglia per la pace nel mondo | come Francesco oltre Francesco

Il 10 maggio 2025, Papa Leone XIV, il primo pontefice americano, ha rivolto al mondo un appello potente per la pace. In un contesto di crisi e conflitti, il suo discorso dalla loggia di San Pietro risuona come un messaggio di speranza e un invito a unire le forze per superare le divisioni e costruire un futuro migliore, oltre le differenze.

Il mondo, ancora frastornato da guerre, crisi economiche e polarizzazioni, si è fermato per un istante. Papa Leone XIV, il primo americano sul soglio di Pietro, ha parlato. E non è stato un discorso qualunque. Dalla loggia di San Pietro, il 10 maggio 2025, l’ex cardinale Robert Francis Prevost ha tessuto un messaggio lungo, denso, che richiama il calore pastorale di Francesco ma con un accento proprio, come se volesse dire: “Sono qui, continuo il cammino, ma lo faccio a modo mio”. È un discorso che vibra di pace, dialogo e missione, ma che nasconde, tra le righe, le spine di un mondo in bilico. E, come sempre, il diavolo sta nei dettagli. Leone XIV, 69 anni, nato a Chicago ma con un cuore peruviano forgiato da vent’anni di missione tra i poveri, non ha scelto il nome “Leone” a caso. Richiama Leone XIII, il papa di Rerum Novarum, che affrontò la rivoluzione industriale con un’enciclica sociale capace di scuotere il mondo. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Leone XIV e la battaglia per la pace nel mondo: come Francesco, oltre Francesco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone XIV: “I popoli vogliono la pace. Ai responsabili dico: dialoghiamo! La guerra non è mai inevitabile”

Come scrive blitzquotidiano.it: Nel suo discorso alle Chiese orientali, Papa Leone XIV ha ricordato il dolore delle guerre: “Chi più di voi conosce gli orrori della guerra? Le vostre sono Chiese martiriali. Dalla Terra Santa all’Ucr ...

Leone XIV: “Impiegherò ogni sforzo per la pace. Negoziamo, la Santa Sede è a disposizione per far incontrare i nemici”

Riporta ilfattoquotidiano.it: Quella di Prevost è una proposta molto concreta di mediazione, sua personale e del Vaticano, non solo in un dialogo aperto con le Chiese orientali, ma soprattutto con i leader politici dei Paesi in co ...

Papa Leone XIV contro la guerra: “Ai responsabili dico ‘dialoghiamo’. Pronto a ogni sforzo per la pace”

Segnala msn.com: Papa Leone XIV, come il suo predecessore Francesco I, chiede la fine dei conflitti e promette di impegnarsi affinché si raggiunga la pace. "La Chiesa non si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Nuovo record mondo con 581 mila casi, quasi 50 milioni in totale

Registrato un record di nuovi casi di Covid-19 a livello globale in sole 24 ore: ieri, secondo l'Organizzazione mondiale della sanit? (Oms), sono stati registrati 581.