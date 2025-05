Leone XIV ci piace | il Papa è santo per statuto anche in un’epoca come la nostra

Leone XIV, un papa che affascina e ispira, figura emblematicamente santa anche nel contesto contemporaneo. L'autrice Rosamaria Fumarola ci invita a riflettere sulle prime apparizioni di questo pontefice, rivelando straordinarie doti umane e intellettuali. Sebbene ci vorrà tempo per comprendere appieno il suo pontificato, il suo impatto è già palpabile.

di Rosamaria Fumarola Papa Leone ci piace. Certo, passerà del tempo prima che sia possibile farsi un’idea chiara degli obiettivi concreti del suo pontificato, ma l’esame a cui è stato sottoposto durante le sue prime apparizioni pubbliche ha messo in luce doti umane e intellettuali straordinarie. Il papa americano è riuscito infatti a raccogliere attorno a sé il consenso di tutti, credenti e non credenti, colti e incolti e ovviamente dei meno fortunati. Persino gli uomini più potenti, che sono poi anche i più cinici e spregiudicati, hanno accolto questa elezione con favore e da giorni non si fa che parlare di Leone, del suo passato a Chicago e della lunga missione in Perù, del suo amore per la pace, avviando quel processo di santificazione che spetta però a tutti i pontefici indiscriminatamente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it