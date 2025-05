Leone XIV che mistero il nuovo Papa!

Leone XIV, un mistero avvolge il nuovo papa. Da quando è stato eletto, ci chiediamo incessantemente chi sia Robert Francis Prevost. I suoi studi, la famiglia, gli interessi suscitano curiosità. Ma a volte, il sapere può ostacolare l’azione. Scopriamo insieme come la novità possa rivelarsi più affascinante delle sole informazioni.

Papa Leone XIV, in un documento le origini sanremesi del nuovo Pontefice

Da tg24.sky.it: Il bisnonno del Pontefice, Jacques Martino, era nato a Sanremo nel 1806 per poi emigrare negli Stati Uniti e stabilirsi a New Orleans. A conferma delle origini italiane di Papa Prevost, il certificato ...

Papa Leone XIV, la vendita della sua casa d’infanzia: le cifre e il “giallo”

Da msn.com: Ha destato curiosità e un pizzico di mistero, il caso della dimora di infanzia di Papa Leone XIV, messa in vendita e poi tolta dal mercato.

