Leone 1857 reinventa l’aperitivo | quando il cocktail diventa dolcezza

Leone 1857 reinventa l'aperitivo, fondendo la tradizione con la dolcezza. In occasione della celebrazione mondiale dei cocktail, la storica azienda piemontese presenta una collezione esclusiva che celebra l’aperitivo italiano. L'antica arte confettiera si trasforma, offrendo un tocco di innovazione e un'esperienza sensoriale unica per gli amanti della dolcezza.

Nel giorno dedicato alla celebrazione mondiale dei cocktail, la storica azienda piemontese Leone 1857 sorprende ancora una volta gli amanti della dolcezza con una collezione inedita ispirata all'aperitivo italiano. L'antica arte confettiera si trasforma e porta nelle nostre vite un tocco di innovazione che stuzzica i sensi, combinando l'eleganza dei cocktail più amati con la maestria di una tradizione secolare. Un assaggio di Negroni senza alcol. La vera rivoluzione si presenta in formato tascabile: pastiglie al gusto Negroni, un tributo audace a uno dei cocktail simbolo dell'italianità nel mondo. Un'esplosione di sapori che avvolge il palato ricreando l'intensità e la profondità del celebre drink. Questa novità arricchisce una collezione che già vanta successi come le pastiglie Spritz e Mojito, diventate in un decennio veri oggetti di culto per gli appassionati.