Leonardo-Rheinmetall Bain e Indra | il duello per comprare la divisione difesa di Iveco

La divisione difesa di Iveco è in vendita, attirando l'attenzione di grandi protagonisti del settore. Leonardo, Rheinmetall e Indra si contendono l'acquisizione della Iveco Defence Vehicle, dando vita a una competizione intensa. Con tre proposte già sul tavolo, il mercato della difesa si prepara a un'importante ristrutturazione.

La divisione difesa di Iveco è in vendita e il duello per la sua acquisizione è a tutto campo. La casa produttrice di veicoli commerciali e camion di proprietà del gruppo Exor ha messo sul mercato la divisione Iveco Defence Vehicle, per la quale si sono per ora palesate tre proposte d'acquisto. La più strutturata riguarda il duo costituito da Leonardo e Rheinmetall, che dopo l'accordo da 23 miliardi di euro per costruire in sinergia i nuovi carri armati Panther con un raggruppamento temporaneo d'impresa stanno valutando la scalata a Idv. Il ruolo industriale di un'azienda strategica. L'azienda con sede a Bolzano realizza veicoli da trasporto e combattimento spesso utilizzati dalle forze armate italiane e con grande capacità di esportazione: il veicolo Puma, il Freccia e il Dardo utilizzati dalla fanteria, i carri armati Ariete e un'ampia altra serie di vetture, autocarri e veicoli tattici sono sfornati da Idv tra la sede principale in Alto Adige, Vittorio Veneto, il sito produttivo della succursale Astra a Piacenza e la fabbrica di Sete Lagoas in Brasile.

