Lega Serie A e Istituzioni contro pirateria | offensiva congiunta verso streaming illegale delle partite

La Lega Serie A, in collaborazione con le istituzioni italiane, ha lanciato un'offensiva contro la pirateria calcistica. Questa azione congiunta mira a contrastare lo streaming illegale delle partite, colpendo i siti e le app IPTV che trasmettono contenuti senza diritti, per tutelare i diritti degli spettatori e sostenere l'industria calcistica legale.

