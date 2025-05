L' editoriale di Simone Marchetti | Perché il discorso di papa Leone XIV sull' urgenza di pace e dialogo ha conquistato e sorpreso tutti

Nell'editoriale di Simone Marchetti, si esplora il sorprendente discorso di Papa Leone XIV, che ha toccato profondamente il pubblico con il suo appello all'urgenza di pace e dialogo. La proposta di immaginare un mondo con meno divisioni offre una nuova speranza, invitando tutti a riflettere su come, insieme, possiamo costruire un futuro migliore.

«Tornare a immaginare il mondo pensando a cosa succederebbe se fossimo meno divisi è il cambio di registro che serviva per tornare a sperare» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'editoriale di Simone Marchetti: «Perché il discorso di papa Leone XIV sull'urgenza di pace e dialogo ha conquistato e sorpreso tutti»

L'editoriale di Simone Marchetti: Riconnessione umana

Riporta vanityfair.it: È urgente imparare a utilizzare al meglio il progresso digitale invece di farsi fagocitare dal suo immenso potere ...

Simone Marchetti, l'editoriale del direttore: Apriamo brecce per costruire la pace

Come scrive vanityfair.it: La musica aiuta a vivere la normalità anche in tempo di guerra. Olena Kohut era la pianista e organista che insegnava alla Scuola di arte e cultura di Sumy, in Ucraina. Ha perso la vita durante l ...

Condé Nast riorganizza la strategia editoriale. Simone Marchetti diventa direttore europeo di Vanity Fair

Lo riporta engage.it: Per quanto riguarda Vanity Fair, Simone Marchetti - come detto - è stato promosso a direttore editoriale europeo, sovraintendendo alle edizioni pubblicate in Francia, Italia e Spagna. Le edizioni ...

