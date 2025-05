L’eccellenza toscana A Pisa gli stati generali della farmaceutica | Patrimonio del Paese

A Pisa, gli Stati Generali della Farmaceutica mettono in luce l'eccellenza toscana, fondamentale per il patrimonio economico del Paese. Con un export di 54 miliardi e una produzione prevista di 56,1 miliardi nel 2024, il settore farmaceutico si afferma come un pilastro strategico, sostenuto da significativi investimenti in ricerca e innovazione.

di Gabriele Masiero PISA I numeri più di tutto descrivono l’importanza di un segmento economico strategico per l’Italia: 54 miliardi di export, oltre 90% della produzione nel 2024 pari a 56,1 miliardi; +21,2 miliardi saldo estero farmaci e vaccini nel 2024; 4 miliardi di investimenti in ricerca e produzione all’anno; 71 mila addetti e oltre 150 mila con l’indotto (90% laureati e diplomati, 45% donne e un incremento dell’8% di occupazione nell’ultimo quinquennio con una quota che raggiunge il 21% tra gli under 35). Il settore farmaceutico è un fiore all’occhiello del Paese e della Toscana in particolare (oltre che per Pisa) e non a caso è qui che ieri Farmindustria, l’associazione industriale di settore, si è data appuntamento per il convegno " Innovazione e produzione di valore. L’industria del farmaco: un patrimonio che l’Italia non può perdere" svoltosi ai Laboratori Guidotti del gruppo Menarini alla Vettola, moderato dalla direttrice di Qn-La Nazione, Agnese Pini, con la partecipazione dei principali big del settore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’eccellenza toscana. A Pisa gli stati generali della farmaceutica: "Patrimonio del Paese"

