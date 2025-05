Lecce lotta per la salvezza contro il Torino con Gaspar fuori e Tiago Gabriel come alternativa

La lotta per la salvezza si infiamma mentre il Lecce si prepara ad affrontare il Torino, con Gaspar assente e Tiago Gabriel pronto a subentrare. Ogni punto è fondamentale per evitare la retrocessione, rendendo questa sfida cruciale. La pressione aumenta e il destino dei giallorossi è appeso a un filo, pronto a essere scritto sul campo.

La corsa per la salvezza assume toni sempre più intensi, e il Lecce si prepara ad affrontare una partita decisiva contro il Torino. La vittoria diventa un elemento imprescindibile per chiudere l'incontro da evitare contro il rischio di una retrocessione imminente. In questo clima di forte pressione, il tecnico Giampaolo si trova a dover gestire .

