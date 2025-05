Lecce la stretta estiva sulla movida | multe e licenze per i locali a rischio

Il centro storico di Lecce affronta nuove restrizioni estive sulla movida, con multe e licenze in pericolo per i locali a rischio. Le autorità pongono un freno alla musica molesta e agli orari prolungati, mirando a preservare la tranquillità del patrimonio culturale e a garantire un equilibrio tra vivacità e rispetto per i residenti.

Stop alla movida fracassona e ai locali aperti dal tramonto all?alba nel centro storico di Lecce. Per i titolari di bar, pub e attività commerciali nel cuore antico della città la. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, la stretta estiva sulla movida: multe e licenze per i locali a rischio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce usa il pugno di ferro per contrastare la Malamovida

trmtv.it scrive: L’amministrazione comunale di Lecce usa il pugno di ferro per contrastare i fenomeni di bivacco e schiamazzi nel centro storico. Il sindaco Poli Bortone preannuncia provvedimenti restrittivi per comba ...

Stretta sulla movida a Lecce, esultano i residenti. Tanti i dubbi degli esercenti

Da lagazzettadelmezzogiorno.it: LECCE - Il limite orario alla movida (chiusura alle 23 tutti i giorni e alle 24 nel weekend) in via Ascanio Grandi e via Maremonti viene difeso a spada tratta da alcuni esponenti del centrodestra ...

Movida fracassona e violenta nel centro storico di Lecce: la sindaca chiude i locali alle 23

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Un'ordinanza urgente nelle vie Ascanio Grandi e Maremonti. Deroghe per il weekend, dove si può restare aperti fino a mezzanotte. Il provvedimento fa discutere ...

