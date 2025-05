Le vie del gusto | a Borgo San Lorenzo street food e musica live

...mix irresistibile di street food e musica dal vivo. Non perdere l’occasione di gustare prelibatezze culinarie, esplorare sapori locali e lasciarti coinvolgere dalle esibizioni musicali. Un evento imperdibile che celebra la cultura gastronomica e l’energia della comunità di Borgo San Lorenzo, promettendo un’esperienza unica per tutti i visitatori.

Borgo San Lorenzo si prepara ad accogliere un'esplosione di sapori con il ritorno di GNAM Food Event e la sua attesissima manifestazione "Le Vie del Gusto". Da giovedì 15 a domenica 18 maggio 2025, Piazza Dante si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti del buon cibo, offrendo un

