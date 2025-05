Le tristi polemiche sui nickname usati all’assemblea online del Pd siciliano

Le recenti polemiche sui nickname utilizzati durante l'assemblea online del PD siciliano, ribattezzate "il caso del gatto nero", hanno messo in luce le divisioni interne del partito. Mentre il contesto politico nazionale evolve, il PD in Sicilia sembra affondare in una nuova lotta fratricida, riflettendo crisi e tensioni che affliggono il panorama politico locale.

Lo hanno chiamato “il caso del gatto nero”. È il tema sul quale, da qualche settimana, sta litigando, nell’ennesima lotta fratricida, l’intero Partito democratico siciliano, o quel che ne rimane. Cambiano i Papi, si alzano e si abbassano i dazi, la guerra incalza. Ma in Sicilia, il principale partito di centrosinistra non parla d’altro: il gatto nero. «Volevo un gatto nero nero nero.», come nella famosa canzone dello Zecchino d’Oro. Se Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, dorme sonni tranquilli, infatti, non è tanto per la solidità della sua litigiosissima maggioranza, ma perché il suo vero alleato è dall’altra parte dello schieramento, quel Partito democratico che in Sicilia è la migliore e inconsapevole spalla del presidente della Regione e di tutto il centrodestra di governo. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le tristi polemiche sui nickname usati all’assemblea online del Pd siciliano

