Le suore di clausura in fuga dal convento di Vittorio Veneto accusano l’abate | Noi evase come dei carcerati Il giallo dei 200mila euro

Due suore di clausura evase dal convento di Vittorio Veneto ora denunciano pratiche opache all'interno del monastero dei Santi Gervasio e Protasio. In un'intervista anonima al Gazzettino, le religiose accusano l'abate di malversazioni e svelano un inquietante giallo legato a 200mila euro, aprendo un nuovo capitolo in una vicenda che ha scosso la comunità.

Si apre un nuovo capitolo nel caso che ha scosso il monastero dei Santi Gervasio e Protasio a Vittorio Veneto. Due suore di clausura hanno deciso di parlare, in forma anonima, in un’intervista rilasciata al Gazzettino, e gettando ombre pesanti sulla gestione interna del convento e sul ruolo della commissione nominata dopo l’allontanamento di due consorelle. Secondo quanto riferito dalle religiose, a colloquio con Pio Dal Cin, l’ambiente all’interno del monastero era diventato invivibile a causa di un clima di forti pressioni psicologiche, continue ispezioni e decisioni che avrebbero profondamente minato la serenità del monastero. In tutto questo ora spunta un nuovo aspetto da chiarire: la presunta sparizione di 200mila euro. Il mistero dei 200mila euro. La questione più grave sollevata dalle due sorelle, infatti, riguarda la presunta sparizione di oltre 200mila euro dai conti bancari e postali del convento. 🔗Leggi su Open.online

