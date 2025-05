Le scuole fanno rete contro il bullismo

Le scuole di Brescia si uniscono per combattere il bullismo e il cyberbullismo, creando la rete Cyberdefenders - Scuole Connesse. Con 48 istituti coinvolti, l'iniziativa si propone di affrontare un problema crescente, che tocca anche i più piccoli, visto che il 77,5% degli insegnanti ha riscontrato esperienze legate a queste forme di violenza.

Il primo evento, che servirà a presentare l'iniziativa, è il convegno Con-Nessi in programma il 22 maggio dalle 15.30 alle 18 all'Istituto Antonietti. Presenzieranno, tra gli altri, il prefetto Andrea Polichetti, il questore Eugenio Spina e il vicepresidente della Regione Emilio Del Bono con il dirigente dell'Ust Brescia Filomena Bianco. Si parlerà di disagio giovanile nelle scuole di Brescia tra bullismo, cyberbullismo e nuove sfide educative, dell'emergenza territoriale e di esperienze e azioni dentro e fuori dalle scuole.

