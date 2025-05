Le SBC di FC 25 | Granit Xhaka Menzioni d’onore

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! In questo articolo esploreremo come completare la sfida dedicata a Granit Xhaka, lanciata il 14 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Scopri tutti i dettagli e le strategie per sbloccare questo giocatore e migliorare la tua squadra. Prenota ora la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Granit Xhaka uscita in data 14 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Granit Xhaka. Numero sfide: 1. Premio: 1x menzioni d’onore Granit Xhaka Non scambiabile. Scadenza: 21 maggio 2025. Rosa con valutazione 86. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Richieste: Gioc. con TOT esatto 86: esattamente 5. Rosa con valutazione 87. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Gioc. con TOT esatto 87: esattamente 5. Rosa con valutazione 88. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Gioc. con TOT esatto 88: esattamente 5. Rosa con valutazione 89. Premio: 1x Small Prime Gold Players Pack Richieste: Gioc. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Granit Xhaka Menzioni d’onore

