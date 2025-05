le rimesse laterali stanno diventando sempre più importanti

Le rimesse laterali stanno acquisendo un'importanza crescente nel calcio moderno. Tony Pulis, tra la fine degli anni Duemila, rivoluzionò il loro utilizzo grazie ai lanci lunghi di Rory Delap, trasformando un gesto spesso sottovalutato in un'arma temibile. Questo approccio, efficace e strategico, ha segnato l'inizio di una nuova era, dove le rimesse diventano opportunità di gol inaspettate.

In principio fu Tony Pulis. Fra la fine della prima decade dei Duemila e l’inizio della seconda, il tecnico inglese iniziò ad utilizzare i lunghi lanci con le mani di Rory Delap, da fallo laterale, per creare occasioni quasi indifendibili per gli avversari. Uno stratagemma talmente efficace che durante la prima stagione in Premier del suo Stoke, la 200809, alcune difese preferivano concedere un calcio d’angolo invece che una rimessa laterale. In effetti le rimesse laterali sono a tutti gli effetti delle palle inattive con il vantaggio di essere battute con le mani. Perché non sfruttarle per creare pericoli agli avversari? IL LAVORO DEL LIVERPOOL Un esempio più recente è quello di Jurgen Klopp, quando divenne il nuovo allenatore del Liverpool. Nell’estate del 2018 il tecnico tedesco decise di chiamare un tecnico danese specializzato proprio in rimesse laterali, Thomas Grønnemark, e lo invitò a Melwood, fino al novembre del 2020 il centro tecnico dei " Reds " (che oggi invece si allenano a Kirkby). 🔗Leggi su Ultimouomo.com