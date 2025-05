Le richieste di Confartigianato al sottosegretario Ferrante | Più infrastrutture per rafforzare le imprese

Confartigianato Cesena ha sollecitato il sottosegretario Tullio Ferrante a intervenire rapidamente sul gap infrastrutturale della Romagna. Durante un incontro nel nostro territorio, ha presentato un documento specifico per chiedere investimenti che possano rafforzare le imprese locali, evidenziando l'urgenza di interventi strategici per sostenere lo sviluppo economico della regione.

Intervenire sul gap infrastrutturale della Romagna con interventi tempestivi.E' la richiesta di Confartigianato Cesena che ha presentato un documento specifico all'incontro con il sottosegretario Tullio Ferrante (Forza Italia) avvenuto nel nostro territorio, il quale ha trovato l'immediato.

Le richieste di Confartigianato al sottosegretario Ferrante: "Più infrastrutture per rafforzare le imprese"

Scrive cesenatoday.it: "Per il tessuto produttivo e il mondo delle imprese è indispensabile poter contare su una avanzata rete infrastrutturale in grado di assicurare trasporti fluidi ed efficienti" ...

