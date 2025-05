Le Ri-nascite di Caprile illuminata Cultura in armonia con la natura

Villa Caprile è un luogo dove la cultura e la natura si fondono in armonia. I magnifici giardini e l'Istituto Agrario non solo celebrano la bellezza dell'ambiente, ma ospitano anche una vasta gamma di iniziative culturali. Un faro di rinascita, Villa Caprile continua a vivere, vibrante e "sempreverde", nel cuore della comunità.

Villa Caprile è sempre viva. Non solo per la natura che convive con l'architettura dei magnifici giardini e per l'attività dell'Istituto Agrario: è sempre viva (verrebbe da dire "sempreverde") per la quantità e qualità delle iniziative culturali che vi prendono forma. Villa Caprile è tra quei scenari dove il tempo si sospende e la possibilità di immergersi nella cultura è totalizante. L'occasione non manca di certo con la XXI edizione dell' Agrishow, che ingloba la quinta edizione di Caprile illuminataRi-nascite (sabato 24 e domenica, a cura di Lucia Ferrati della Fondazione Rossini, con il sostegno del comune di Pesaro ). Per due giorni teatro di arte, musica e pensiero in occasione di Caprile Illuminata, rassegna di incontri e concerti "incastonata" nella XXI edizione dell'Agrishow. L'edizione 2025 assume un significato particolarmente profondo, ispirata da un intreccio di anniversari che illuminano la storia e la sensibilità europea: i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, spirito libero e cosmopolita; i 250 anni di Jane Austen, "ritrattista" raffinata, ironica e acuta della società inglese del suo tempo; i 200 anni del pittore Vito d'Ancona e dalla prima rappresentazione del Viaggio a Reims, capolavoro rossiniano.

Un milione per la rinascita. Da cappella a polo culturale

Riporta msn.com: Trasformare la chiesetta dell’ex clinica Santa Maria in uno spazio culturale al momento è ancora uno dei sogni dell’amministrazione. Qualcosa di concreto, però, inizia a esserci: la giunta ...

