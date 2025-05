Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 maggio | la rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani del 14 maggio si concentrano sulla guerra in Ucraina e sul vertice di Istanbul, con l'invito di Zelensky a Putin per un incontro diretto. Tuttavia, Putin rifiuta e manda Lavrov. In aggiunta, il leader russo lancia una provocazione all'Europa, definendo le sanzioni "da deficienti". Focus anche su altre tematiche di rilievo.

Aperture riservate quasi interamente alla guerra in Ucraina e al vertice di Istanbulm, con l'invito rivolto da Zelensky a Putin per un faccia a faccia. Lo zar, però, si nega ed è pronto a inviare Lavrov. Poi il messaggio di sfida all'Europa: "Sanzioni a Mosca da deficienti". In evidenza anche il viaggio in Arabia Saudita di Donald Trump e la paura per il nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Sugli sportivi, l'attesa per la finalissima di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico tra Milan e Bologna

