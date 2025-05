le piattaforme digitali stanno sabotando il codice europeo contro la disinformazione

Le piattaforme digitali hanno promulgato nel 2018 un Codice di buone pratiche contro la disinformazione, rinnovato nel 2022. Tuttavia, sembra che stiano sabotando queste norme, complicando l'attuazione dell’articolo 35 del Digital Services Act (Dsa), che trasforma tali linee guida in obblighi legali. Questa situazione minaccia gli sforzi europei per combattere la disinformazione online.

Le piattaforme digitali avevano adottato volontariamente nel 2018 un Codice di buone pratiche sulla disinformazione, poi rinnovato nel 2022. Un documento con linee guida poi diventate vincolanti grazie all’articolo 35 del Digital Services Act (Dsa), il regolamento europeo sui servizi digitali che mira a frenare la diffusione di contenuti illegali e dannosi online. La trasformazione del Codice in obbligo di legge impone alle piattaforme, tra le altre cose, di dotarsi di strumenti di monitoraggio capaci di misurare con precisione l’efficacia dei propri sforzi contro le pratiche manipolative e chi ne trae profitto. Inoltre, devono rafforzare i meccanismi che permettono agli utenti di segnalare facilmente possibili abusi. Purtroppo, però, la realtà è un’altra. Secondo Democracy Reporting International, dal 2022 a oggi, le piattaforme digitali si sono svincolate dal trentuno per cento degli impegni sottoscritti, adducendo ragioni vaghe e spesso pretestuose, come definire troppo ambigua la nozione di «design sicuro», nonostante il Codice fornisca indicatori chiari a riguardo. 🔗Leggi su Linkiesta.it