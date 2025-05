Le piante di Euroflora donate a Municipi genovesi scuole carceri e cimiteri

Le piante di Euroflora, donate a municipi, scuole, carceri e cimiteri genovesi, rappresentano un passo importante verso la sostenibilità. Gli espositori della recente edizione dell'evento hanno contribuito a abbellire diversi luoghi, rafforzando il legame tra natura e comunità. Scopriamo chi ha partecipato a questa nobile iniziativa e il valore delle donazioni.

Piccoli passi verso la sostenibilità: così migliaia di piante esposte nella scorsa edizione di Euroflora, conclusa una decina di giorni fa, sono andate a Comuni, Municipi, scuole, associazioni, carceri e cimiteri. A donarle, direttamente gli espositori. Chi ha donato le piante Si tratta di. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Le piante di Euroflora donate a Municipi genovesi, scuole, carceri e cimiteri

