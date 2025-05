Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 avranno il loro panettone ma anche colomba e pandoro

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si preparano a festeggiare con dolci tipici italiani. Il panificio Marchesi di Bergamo è stato scelto come licenziatario ufficiale per la creazione del panettone, della colomba e del pandoro ufficiali, portando un tocco di tradizione e gusto alla grande manifestazione sportiva. Un connubio perfetto tra sport e cultura gastronomica!

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 avranno il loro panettone, la loro colomba e persino il loro pandoro. Il panificio Marchesi di Bergamo è stato designato come licenziatario ufficiale di Fondazione Milano-Cortina 2026 per la realizzazione del panettone, della colomba e del pandoro ufficiali dei.

