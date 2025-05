le migliori startup a bernareggio cipierre investe nell innovazione

A Bernareggio, l'innovazione prende vita grazie a Cipierre, che investe in sei startup promettenti nei settori della cybersecurity, intelligenza artificiale, energia ed elettronica integrata. Queste realtà, destinate a rivoluzionare il futuro, si sono incontrate ieri con Cipierre, l’azienda leader nell'elettronica industriale, pronta a sostenere nuove idee e progetti ambiziosi.

Sei startup destinate a farsi strada nel mondo della cybersecurity, dell’ intelligenza artificiale, dell’ energia e dell’ elettronica integrata. Tutti i campi del futuro. Ieri, l’incontro fra queste realtà e Cipierre, l’azienda di Bernareggio dell’elettronica industriale che a novembre aveva lanciato la selezione invitando le nuove imprese a proporre idee da finanziare. E dopo la call si sono fatti avanti 30 marchi, 10 dei quali stranieri, un risultato importante. Le finaliste, tutte italiane, sono Cartesia Solutions (soluzioni educative basate sull’internet delle cose per avvicinare bambini e ragazzi alla tecnologia); Flowy (piattaforma per il monitoraggio e l’analisi dei flussi di passeggeri in tempo reale); Knitronix (sensori flessibili basati su tessuti intelligenti per smart monitoring); Iotilize (Internet of Things per il monitoraggio e l’ottimizzazione della logistica dei container); Meddle (piattaforma per la gestione e ottimizzazione dei dati industriali) e MinervaS (tecnologia brevettata per l’ottimizzazione della guida su veicoli, riducendo consumi ed emissioni). 🔗Leggi su Ilgiorno.it