Le leader del presente | un incontro per scardinare gli stereotipi di genere e ispirare una nuova leadership femminile

"Le leader del presente" è un incontro pensato per abbattere gli stereotipi di genere e promuovere una nuova leadership femminile. Ancona ospiterà questo evento, creato da Ilaria Barbotti, per affrontare le difficoltà nel vedere donne in ruoli dirigenziali e per tracciare un percorso verso un cambiamento reale e significativo.

ANCONA – Perché facciamo ancora così fatica a vedere donne in ruoli apicali e dirigenziali? Per rispondere a questa domanda e, soprattutto, per tracciare la strada verso un cambiamento concreto, la Digital PR e event organizer Ilaria Barbotti ha ideato e promosso l'evento divulgativo e. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Le leader del presente": un incontro per scardinare gli stereotipi di genere e ispirare una nuova leadership femminile

Meloni a Washington per l'insediamento di Trump: unica leader europea presente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta nella notte a Washington per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.