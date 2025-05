Le intelligenze artificiali dialogano creando delle ‘società’ come gli umani

Le intelligenze artificiali, attraverso il dialogo, possono formare vere e proprie 'società', simili a quelle degli esseri umani. Grazie a modelli linguistici di grandi dimensioni, questi agenti sono in grado di comunicare, adattare il loro linguaggio e auto-organizzarsi, dando vita a convenzioni sociali uniche e dinamiche nel loro interagire.

Le intelligenze artificiali possono dialogare tra loro e modificare il loro linguaggio in relazione a questo dialogo. Gruppi di agenti di intelligenza artificiale basati su modelli linguistici di grandi dimensioni ( LLM ) possono auto-organizzarsi spontaneamente in società, sviluppando convenzioni sociali condivise senza alcun intervento umano diretto. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori di City St George’s, University of London e dell’ IT University di Copenaghen, pubblicato su Science Advances. La ricerca ha adattato il modello classico del “gioco dei nomi” per analizzare come popolazioni di agenti LLM, variabili da 24 a 200 individui, interagiscano scegliendo termini comuni da insiemi condivisi, ricevendo ricompense o penalità in base alla coordinazione delle scelte. Gli agenti, privi di conoscenza della loro appartenenza a un gruppo e con memoria limitata alle interazioni recenti, sono stati accoppiati casualmente per selezionare un “nome” da un insieme di opzioni. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le intelligenze artificiali dialogano, creando delle ‘società’ come gli umani”

