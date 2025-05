Le Iene e il servizio su Salvatore Bagni | sospeso il ds del Vis Pesaro

Il servizio de Le Iene su Salvatore Bagni ha portato a conseguenze significative: il direttore sportivo del Vis Pesaro è stato sospeso. La trasmissione ha rivelato dettagli controversi, accendendo i riflettori su problematiche interne al club e suscitando un acceso dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori del mondo calcistico.

Le Iene e il servizio su Salvatore Bagni: sospeso il ds del Vis Pesaro Ha avuto conseguenze il servizio andato in onda durante la trasmissione. 🔗Leggi su Calciomercato.com

