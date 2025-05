Le gemelle Cappa Paola e Stefania | chi sono le cugine di Chiara Poggi dal fotomontaggio nel 2007 ai sospetti di ritorno

Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi, sono al centro di una storia intricata che si intreccia con il mistero di Garlasco. Paola, con un passato da studentessa alla Iulm, ha affrontato sfide personali e oggi si è reinventata come food blogger, mentre il loro legame con gli eventi del 2007 continua a sollevare interrogativi.

Garlasco (Pavia) – Nome in codice: gemelle K. Paola Cappa all’epoca studiava alla Iulm e sognava di diventare giornalista, viveva un periodo difficile della sua vita (problemi di salute) e nelle immagini dell’agosto 2007 appare in stampelle, vittima di un infortunio in bicicletta: oggi è una food blogger. Stefania allora studiava Giurisprudenza, si è laureata, fa l’avvocato, e nel 2017 ha sposato Emanuele Arioldi, amico da sempre (secondo le ricostruzioni erano insieme anche la mattina del delitto, in piscina), figlio di “Annina” Rizzoli e del campione di equitazione Roberto (Vanity Fair documentò “la cerimonia intima a Cassano D'Adda: tra candele, fiori bianchi e la passione per i cavalli”). Delitto di Garlasco, l’arma del delitto sarebbe un attizzatoio: svuotato canale vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa Figlie del celebre avvocato Ermanno Cappa e di Mariarosa Poggi, sorella di Giuseppe Poggi, papà di Chiara, Stefania e Paola Cappa (non indagate nel nuovo procedimento, va precisato) sono le cugine di primo grado della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗Leggi su Ilgiorno.it