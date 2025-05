Le dichiarazioni realistiche di un produttore di armi vicino al Governo | Armi a Israele | se non le forniamo noi le fornirà qualcun altro

Le recenti dichiarazioni di un produttore d'armi vicino al governo italino riaccendono il dibattito sulle esportazioni di armi a Israele. “Se non le forniamo noi, le fornirà qualcun altro”, afferma, chiedendo una modifica normativa per intervenire in conflitti armati. La polemica sulla vendita di armi all'estero solleva interrogativi sull'etica e sulle implicazioni economiche.

"Occorre modificare la normativa per consentirci di esportare armi anche a Nazioni in guerra, la corsa al riarmo è una grande occasione per la nostra economia" Da tempo infuria la polemica: l'Italia sta o no vendendo armi a Israele? Il Ministro Antonio Tajani ha dichiarato in più occasioni ch

