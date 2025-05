Le crisi non vanno sprecate | ne parlano De Micheli Moretti e l’ambasciatore Benassi

Il Partito Democratico di Piacenza invita a un incontro di approfondimento intitolato "Le crisi (internazionali) non vanno mai sprecate", con gli interventi di De Micheli, Moretti e dell'ambasciatore Benassi. L'evento si terrà venerdì 16 maggio alle ore 18, per discutere dei significativi rivolgimenti che caratterizzano la scena mondiale attuale.

“Le crisi non vanno sprecate”: con Benassi, De Micheli e Moretti si parla di politica internazionale

Come scrive piacenzasera.it: "Le crisi (internazionali) non vanno mai sprecate": è questo il titolo scelto dal Partito Democratico di Piacenza per l'incontro di approfondimento ...

