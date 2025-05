Le cento startup europee da tenere d’occhio nel 2025

Le startup europee stanno rivoluzionando il panorama tecnologico, e Viva Technology lo riconosce con la sua "Top 100 Rising European Startups". Questa prima edizione, che svelerà le cento startup più promettenti per il 2025, è un'opportunità per scoprire innovazioni e talenti destinati a plasmare il futuro del mercato.

(Adnkronos) – Viva Technology ha annunciato la prima edizione della "Top 100 Rising European Startups", una classifica che identifica le cento startup europee più promettenti nel panorama tecnologico per il 2025. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mettere in luce le realtà imprenditoriali emergenti capaci di generare un impatto trasformativo nei rispettivi settori, evidenziando al contempo .

