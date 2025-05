Le campionesse olimpiche infiammano Roma! Errani Paolini in corsa per difendere il titolo | Eala Gauff si arrendono al match tie-break!

Le campionesse olimpiche scaldano il Foro Italico di Roma: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano le semifinali agli Internazionali d’Italia. Dopo un'ora e 36 minuti di battaglia, riescono a prevalere contro la coppia americana-filippina formata da Coco Gauff e Alexandra Eala, in un match che si è deciso al tiebreak. Un’emozionante rivincita in vista!

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in semifinale agli Internazionali d’Italia. Il Grandstand del Foro Italico di Roma le vede portare a casa, in un’ora e 36 minuti, un match non facile contro la coppia americano-filippina composta da Coco Gauff e Alexandra Eala. Sarà ennesima rivincita della finale olimpica con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Non comincia proprio bene il match, su un Grandstand che è pieno ben oltre misura per questo periodo del torneo. Paolini tende a sbagliare parecchio, la coppia azzurra non riesce a giocare più di tanto su Eala e va subito sotto di un break. Non una, ma due volte (nell’altro caso molto buono l’affiatamento della coppia relativamente nuova). Sul 2-4 un vero e proprio Errani show fa sì che ci sia il break a zero del 3-4, solo che poi arriva un brutto game al servizio che manda Gauff a battere sul 3-5. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Le campionesse olimpiche infiammano Roma! Errani/Paolini in corsa per difendere il titolo: Eala/Gauff si arrendono al match tie-break!

Su questo argomento da altre fonti

Lazio-Juve e Atalanta-Roma infiammano la corsa alla Champions e il Milan elimina il Bologna (3 a 1)

Lo riporta msn.com: Se la lotta per lo scudetto è rovente, non di meno lo è quella per un posto nella prossima Champions dalla quale il Milan ha ieri sera praticamente eliminato il Bologna. Oggi due scontri al cardiopalm ...

Golden Gala: quattro nuovi campioni olimpici arricchiscono il cast a Roma

Riporta sport.quotidiano.net: Altri quattro campioni olimpici per un super Golden Gala. Crescono le medaglie d'oro di Parigi 2024 nel cast della tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo stadio ...

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Roma 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche

Segnala oasport.it: Articolo: LIVE Errani/Paolini-Gauff/Routliffe 6-3, 4-6, (10-8), WTA Roma 2024 in DIRETTA ... Inizia il cammino al Foro Italico per le campionesse olimpiche, che sarebbero anche le campionesse ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.