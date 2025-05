Le borse dell’estate 2025 viaggiano nel tempo e tornano nei Settanta

Le borse dell'estate 2025 riportano in auge l'essenza degli anni Settanta, un periodo di audace espressione stilistica e influenze culturali che continua a ispirare le fashioniste. Le creazioni vintage di quest'anno si caratterizzano per forme iconiche e colori vibranti, evocando un'epoca di libertà e creatività senza tempo, rendendo ogni look unico e affascinante.

C’è un decennio che torna ciclicamente nel cuore (e negli armadi) delle fashioniste: gli anni Settanta. Epoca di rivoluzioni stilistiche, di libertà creativa e di contaminazioni culturali, ha lasciato un’impronta indelebile anche sugli accessori. Le borse vintage 2025, in particolare, sono diventate simbolo di un’estetica tanto libera quanto riconoscibile: frange, crochet, pelle scamosciata, loghi maxi e silhouette destrutturate. Oggi, quei modelli rivivono nelle collezioni primavera estate 2025, tra nostalgia e nuove interpretazioni. Ecco i motivi dietro il loro irresistibile ritorno e come si indossano ora. Le borse Seventies che hanno fatto la storia. Tracolle in pelle vissuta, secchielli destrutturati, pochette metalliche da discoteca. Negli Anni 70 ogni stile trovava la sua borsa ideale: bohémien, borchiata, minimal o eccentrica. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Le borse dell’estate 2025 viaggiano nel tempo e tornano nei Settanta

