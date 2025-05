Le big tech in missione con Trump in medio oriente L' accordo di Nvidia e la corsa al primato nell' AI

Le big tech si schierano al fianco di Trump in Medio Oriente, dando vita a una serie di accordi strategici tra Washington e Riad. In questo contesto, il viaggio del presidente americano si trasforma in un'opportunità per giganti della Silicon Valley come Elon Musk, OpenAI, Nvidia e Amazon, pronti a conquistare il primato nell'intelligenza artificiale.

Con il viaggio di Trump in medio oriente prende il via a un'ondata di mega accordi tra Washington e Riad. In tour con il presidente americano ci sono anche i pesi massimi della Silicon Valley – da Elon Musk ai ceo di OpenAI, Nvidia e Amazon – pronti a strappare più contratti possibili nella regione e consolidare il loro primato nel mondo dell'intelligenza artificiale con investimenti colossali. Il primo a essere firmato è il deal di Nvidia con Humain – società saudita di AI – che ha portato immediatamente il colosso dei chip a volare in borsa. L'azienda di Santa Clara fornirà centinaia di migliaia di processori avanzati alla società saudita, entro i prossimi cinque anni: inizierà con una distribuzione di 18.000 superchip Gb300 Grace Blackwell e con la piattaforma di calcolo InfiniBand. L'accordo ha fatto salire il titolo di Nvidia in borsa del 5,6 per cento, superando per la prima volta da febbraio la capitalizzazione di mercato di 3.

