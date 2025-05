Le bandiere blu di casa Tre località tutte sul Garda

Tre località del lago di Garda, Sirmione, Toscolano Maderno e Gardone Riviera, riconfermano la loro eccellenza con la bandiera blu nel 2024. Questi luoghi lombardi si distinguono per la qualità delle acque e dei servizi, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra natura e bellezza. Scopriamo insieme queste gemme affacciate sul lago.

SIRMIONE (Brescia) Tre paesi del lago di Garda si riconfermano gli unici luoghi lombardi che potranno fregiarsi della bandiera blu, andando a bissare il risultato ottenuto nel 2024. Si tratta di Toscolano Maderno, con la spiaggia Lido Azzurro, Gardone Riviera con la spiaggia Lido e la spiaggia Casinò e Sirmione con il lido delle Grotte. Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato assegnato nelle scorse ore dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi. I Comuni che hanno ottenuto la bandiera blu sono 246: dieci più degli scorsi anni. Il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu 2025 è stato assegnato in base a 32 criteri ambientali, tra cui: la qualità delle acque e la depurazione, la raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la sicurezza, la tutela delle aree naturali e l’accessibilità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le bandiere blu di casa . Tre località tutte sul Garda

