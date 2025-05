Lazio Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti

Matias Vecino attende con trepidazione la chiamata per il rinnovo del contratto con la Lazio, ma le altre pretendenti non tardano a farsi avanti. Con il suo attuale accordo in scadenza a giugno, il futuro del centrocampista uruguayo è incerto e potrebbe riservare sorprese. La situazione è tutt'altro che definita.

Il futuro di Matias Vecino è tutto da scrivere. Letteralmente, visto che il suo contratto con la Lazio scadrà a giugno e quindi sarebbe già libero. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Lazio, Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo. Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti

Segnala calciomercato.com: Il futuro di Matias Vecino è tutto da scrivere. Letteralmente, visto che il suo contratto con la Lazio scadrà a giugno e quindi sarebbe già libero di accordarsi.

Mercato Lazio, occhio a Vecino: un campione del mondo ci pensa

Scrive msn.com: Nella giornata di ieri, a Formello, c'è stato spazio anche per degli ospiti di mister Baroni. Uno di loro ha sondato il terreno per Vecino ...

Calciomercato Lazio | Vecino, futuro ancora incerto: su di lui c'è il Como e non solo

Si legge su lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - Vecino senza futuro cerca il colpo a San Siro. Si è ribaltata la situazione: nel 2018 segnò il gol decisivo contro la Lazio nello spareggio per la Champions League; ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lazio-Genoa 3-0: Noslin, Pedro e Vecino trascinano i biancocelesti al terzo posto in classifica

La Lazio ha trionfato sull' Olimpico con una convincente vittoria per 3-0 contro il Genoa, ottenendo tre punti importanti e raggiungendo il terzo posto in classifica con 16 punti, pari a Juventus e Atalanta.