lazio lo storico abbraccio tra lotito e cragnotti

Come i due Papi a Castel Gandolfo il 23 marzo del 2013, ieri un abbraccio storico il 13 maggio del 2025, il giorno prima della festa per il secondo scudetto che chiude anni di tensioni striscianti e parole aspre sul passato che aveva regalato gioie irripetibili ma anche un fallimento annunciato dalla crisi della Cirio. Da una parte il presidente emerito, Sergio Cragnotti, il patron del secondo scudetto, dei sette trofei, della Lazio prima nel ranking mondiale, degli acquisti centrati in poche ore grazie a illimitate disponibilità economiche. Dall'altra il pragmatico presidente attuale, Claudio Lotito, perfetto nel primo decennio nell'aver salvato società e simbolo dal baratro. Come ama ripetere «non vende sogni ma solide realtà», ma proprio l'assenza di quei momenti di follia, di quella voglia di rischiare di fare il passo più lungo della gamba non lo hanno fatto amare dalla maggioranza dei tifosi laziali, soprattutto quelli più giovani, cresciuti durante l'epopea cragnottiana.