Lazio in allenamento due assenze sicure prima dell’Inter Altri due in dubbio – Sky

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter con diverse preoccupazioni. A pochi giorni dal big match di San Siro, mister Igor Tudor deve fare i conti con due assenze certe e altri due giocatori in dubbio. L'allenamento odierno ha evidenziato un crescente numero di problemi fisici tra i calciatori biancocelesti.

A pochi giorni dalla sfida di prestigio contro l’Inter a San Siro, in programma domenica sera, la Lazio deve fare i conti con un numero crescente di assenze e acciacchi. Alla seduta odierna di allenamento, infatti, mister Igor Tudor ha dovuto rinunciare a quattro elementi. IN ALLENAMENTO – Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, entrambi squalificati e quindi indisponibili per la trasferta milanese, non hanno preso parte alla sessione mattutina svolta nel centro sportivo di Formello. Nessuna sorpresa, considerando la loro esclusione forzata, ma a destare maggiore attenzione sono state le assenze di Gustav Isaksen e Pedro, entrambi rimasti a riposo. Entrambi restano in forte dubbio per la gara contro i nerazzurri. Lazio, un altro big a parte: in dubbio contro l’Inter. DIVERSO DAGLI ALTRI – Allenamento differenziato, invece, per Nuno Tavares. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lazio, in allenamento due assenze sicure prima dell’Inter. Altri due in dubbio – Sky

