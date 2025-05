Lazio due assenze pesanti per Baroni! La situazione

L’Inter si prepara ad affrontare la Lazio nella penultima giornata di Serie A, un match cruciale nella corsa alla Champions League. Tuttavia, l'allenatore Baroni deve fare i conti con due assenze pesanti a centrocampo, che potrebbero influenzare l’andamento della partita. Le due squadre sono pronte a dare il massimo per centrare l'obiettivo.

L’Inter si prepara ad accogliere la Lazio nella penultima giornata di Serie A. Intanto, l’allenatore Baroni, si ritrova con due assenze pesanti a centrocampo. ASSENZE – Continua a essere accesa la lotta per un posto in Champions League. Con la sconfitta della Roma, il punto guadagnato dalla Lazio contro la Juventus potrebbe essere decisivo. In vista della partita contro l’Inter di domenica sera, l’allenatore dei blucelesti si ritrova con un centrocampo a metà e con due calciatori titolari che dovranno essere rimpiazzati. Baroni nei prossimi giorni cercherà di aggirare le due assenze di Mattia Zaccagni e Pellegrini e proverà a prendere d’assalto San Siro per lanciare l’ultima volata europea. Lazio, due assenze pericolose. NOMI – Entrambi i centrocampisti saranno squalificati per la trasferta contro l’ Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lazio, due assenze pesanti per Baroni! La situazione

