Lavoro sì alla legge per la partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa

Il 14 maggio 2025, il Senato ha approvato definitivamente la legge sulla partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa, un importante traguardo legislativo. Questa iniziativa, sostenuta dalla Cisl e partita da una proposta popolare, mira a riconoscere il contributo dei lavoratori nel successo delle aziende, promuovendo un modello di partecipazione più equo e sostenibile.

Il 14 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, trasformandolo in legge dello Stato. Il provvedimento, originato da una proposta di iniziativa popolare promossa dalla Cisl, era già stato modificato e approvato dalla Camera il 26 febbraio. Il testo ha ottenuto 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astensioni. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha espresso soddisfazione per l'approvazione, sottolineando che si tratta dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione italiana. Ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra imprenditori e lavoratori, considerandola strategica per il rafforzamento delle imprese e la formazione della forza lavoro. Calderone ha dichiarato: "Oggi è stata scritta una pagina storica.